Кодалі крем-ексфоліант (Caudalie cream-exfoliant)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
64.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
239.7 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
359.5 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -29,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,05
Економія при броні: -29,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
386.0 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
386.9 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
387.1 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
387.2 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
899,05
Економія при броні: -26,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
387.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
387.3 км
КОДАЛІ ОЧИЩУЮЧИЙ КРЕМ ЕКСФОЛІАНТ 204 75 мл №1
Caudalie
999,02
Економія при броні: -29,97 грн