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Антарес® таблетки 200 мг блістер у пачці, №90 - Запоріжжя (506201) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
299,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
307,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
344,31
Економія: -55,72 грн
288,59 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
324,23
Економія: -41,52 грн
282,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
293,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
331,99
Економія: -49,63 грн
282,36 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
324,00
Економія: -44,40 грн
279,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
306,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
299,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (5)
361,40
Економія: -65,20 грн
296,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
313,99
Економія: -31,63 грн
282,36 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1)
313,85 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
326,53
Економія: -29,06 грн
297,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
316,88 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
293,46 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
299,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
331,06
Економія: -52,61 грн
278,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
316,73
Економія: -38,64 грн
278,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (4)
342,60
Економія: -57,40 грн
285,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (113)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
299,10 грн