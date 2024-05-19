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АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл - Київ (543649) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
43,37
Економія: -1,90 грн
41,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
43,66
Економія: -2,76 грн
40,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
46,69
Економія: -4,37 грн
42,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
41,16
Економія: -1,26 грн
39,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (2)
43,72
Економія: -2,57 грн
41,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
44,12
Економія: -3,41 грн
40,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (2)
43,40
Економія: -3,27 грн
40,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
42,75
Економія: -2,45 грн
40,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
Всього: упаковка (1)
40,65
Економія: -1,49 грн
39,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (1)
40,18
Економія: -1,28 грн
38,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (1)
44,48
Економія: -2,58 грн
41,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
42,89
Економія: -2,44 грн
40,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
44,58
Економія: -4,06 грн
40,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Борщагівська / Гарматна, 195/43
Всього: упаковка (2)
40,14
Економія: -2,54 грн
37,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (2)
39,63
Економія: -1,18 грн
38,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
54,90
Економія: -13,31 грн
41,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (2)
62,70
Економія: -15,19 грн
47,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
42,64
Економія: -4,50 грн
38,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (1)
42,10
Економія: -1,65 грн
40,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (2)
46,60
Економія: -6,15 грн
40,45 грн