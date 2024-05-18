Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яАКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВЦіни в аптеках

АКУЛЯЧИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУГЛОБІВ дой-пак 100 мл - Харків (543649) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
45,12
Економія: -6,98 грн
38,14 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
44,46
Економія: -7,40 грн
37,06 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
42,31
Економія: -2,55 грн
39,76 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (2)
41,84
Економія: -2,08 грн
39,76 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
44,42
Економія: -1,82 грн
42,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (2)
44,56
Економія: -2,81 грн
41,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (2)
47,23
Економія: -5,14 грн
42,09 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 87
Всього: упаковка (1)
43,67
Економія: -6,76 грн
36,91 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
42,49
Економія: -1,59 грн
40,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 276-А
Всього: упаковка (3)
44,86
Економія: -2,86 грн
42,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 33-А
Всього: упаковка (6)
42,55
Економія: -3,12 грн
39,43 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
41,53
Економія: -3,41 грн
38,12 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
42,64
Економія: -1,59 грн
41,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (2)
42,68
Економія: -1,38 грн
41,30 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (1)
41,15
Економія: -1,85 грн
39,30 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
Всього: упаковка (1)
42,88
Економія: -4,63 грн
38,25 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (2)
41,87
Економія: -3,03 грн
38,84 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
45,01
Економія: -6,83 грн
38,18 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
46,69
Економія: -7,40 грн
39,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
Всього: упаковка (1)
44,21
Економія: -1,61 грн
42,60 грн