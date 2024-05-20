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Амброксол-Тева розчин оральний 7,5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл з дозуючою скляночкою, №1 - Запоріжжя (439080) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
186,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
219,10
Економія: -34,75 грн
184,35 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
197,80
Економія: -19,29 грн
178,51 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
182,67 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
214,99
Економія: -40,26 грн
174,73 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
186,20 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
186,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
186,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
201,86
Економія: -20,85 грн
181,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
188,23 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
182,67 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
186,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
186,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
214,22
Економія: -16,38 грн
197,84 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
186,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
186,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
192,93
Економія: -18,09 грн
174,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
225,54
Економія: -44,15 грн
181,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 51 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
223,49
Економія: -16,99 грн
206,50 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
186,20 грн