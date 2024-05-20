Амброксол-Тева розчин оральний 7,5 мг/мл флакон з пробкою-крапельницею 100 мл з дозуючою скляночкою, №1 - Одеса (439080) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 115 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Аптека ніжних цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82