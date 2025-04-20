Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
223,05
Економія при броні: -24,25 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,77
Економія при броні: -11,97 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
261,31
Економія при броні: -6,51 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
196,40
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
232,91
Економія при броні: -22,92 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
74,53
Економія при броні: -7,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
229,13
Економія при броні: -19,14 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
293,27
Економія при броні: -26,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,08
Економія при броні: -11,28 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
223,05
Економія при броні: -16,25 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
266,06
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
268,30
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
237,48
Економія при броні: -10,90 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
291,73
Економія при броні: -13,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
226,18
Економія при броні: -16,15 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
72,38
Економія при броні: -7,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
231,03
Економія при броні: -21,04 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
236,07
Економія при броні: -26,08 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
284,69
Економія при броні: -27,86 грн