Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
298,19
Економія при броні: -20,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
227,57
Економія при броні: -9,39 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
228,28
Економія при броні: -18,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
239,23
Економія при броні: -12,77 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
293,89
Економія при броні: -15,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
228,94
Економія при броні: -18,72 грн