Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
230,98
Економія при броні: -12,22 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
217,22
Економія при броні: -10,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10
Економія при броні: -0,80 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
268,30
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
290,95
Економія при броні: -24,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
268,30
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
234,46
Економія при броні: -17,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
229,93
Економія при броні: -13,18 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
268,30
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10
Економія при броні: -0,80 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
268,30
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
143,28
Економія при броні: -10,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
233,58
Економія при броні: -18,20 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
148,37
Економія при броні: -14,72 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
248,15
Економія при броні: -32,77 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
231,05
Економія при броні: -13,01 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,14
Економія при броні: -19,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
223,00
Економія при броні: -3,70 грн
Телміста H 80 таблетки 80 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
268,30
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
244,11
Економія при броні: -28,57 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА