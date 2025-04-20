Львів (адресу не вказано)
Доступно в 520 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА