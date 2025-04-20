Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
213,40
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
223,05
Економія при броні: -24,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
239,50
Економія при броні: -12,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
242,42
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
226,69
Економія при броні: -17,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
230,87
Економія при броні: -21,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
229,40
Економія при броні: -19,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
234,95
Економія при броні: -27,68 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
213,40
Економія при броні: -1,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
231,20
Економія при броні: -23,93 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн