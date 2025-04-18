Харків (адресу не вказано)
Доступно в 623 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
228,55
Економія при броні: -8,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,70
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
167,25
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
242,49
Економія при броні: -27,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
223,00
Економія при броні: -2,50 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 41/2
1.8 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,10 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА