Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 472 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,76
Економія при броні: -6,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
167,25
Економія при броні: -2,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,70
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
234,40
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
182,69
Економія при броні: -18,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
171,02
Економія при броні: -11,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
220,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Телміста H 40 таблетки 40 мг + 12.5 мг блістер №28
КРКА
229,00
Економія при броні: -10,64 грн