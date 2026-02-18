Запоріжжя
Кроха D3 (Kroha D3)
Кроха D3 (Kroha D3)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
0.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
Фарміна Лтд
345,66
Економія при броні:
-20,68 грн
324,98
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
0.5 км
402,89
Фарміна Лтд
402,89
Економія при броні:
-25,90 грн
376,99
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
0.6 км
356,05
Фарміна Лтд
356,05
Економія при броні:
-20,13 грн
335,92
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
0.6 км
393,78
Фарміна Лтд
393,78
Економія при броні:
-17,21 грн
376,57
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
0.7 км
357,00
грн
Фарміна Лтд
357,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
0.8 км
357,00
грн
Фарміна Лтд
357,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
0.8 км
359,24
Фарміна Лтд
359,24
Економія при броні:
-18,53 грн
340,71
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
1.0 км
391,93
Фарміна Лтд
391,93
Економія при броні:
-15,65 грн
376,28
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
1.1 км
405,89
Фарміна Лтд
405,89
Економія при броні:
-60,36 грн
345,53
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
1.2 км
407,54
Фарміна Лтд
407,54
Економія при броні:
-71,76 грн
335,78
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
1.3 км
346,63
Фарміна Лтд
346,63
Економія при броні:
-10,85 грн
335,78
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
1.4 км
410,45
Фарміна Лтд
410,45
Економія при броні:
-131,67 грн
278,78
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
1.9 км
365,29
Фарміна Лтд
365,29
Економія при броні:
-36,31 грн
328,98
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.2 км
357,00
грн
Фарміна Лтд
357,00
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
2.4 км
355,78
Фарміна Лтд
355,78
Економія при броні:
-15,67 грн
340,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
2.4 км
357,05
Фарміна Лтд
357,05
Економія при броні:
-16,36 грн
340,69
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
2.5 км
417,68
Фарміна Лтд
417,68
Економія при броні:
-143,95 грн
273,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
2.6 км
359,78
Фарміна Лтд
359,78
Економія при броні:
-128,20 грн
231,58
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
2.6 км
341,26
Фарміна Лтд
341,26
Економія при броні:
-74,29 грн
266,97
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
2.6 км
347,37
Фарміна Лтд
347,37
Економія при броні:
-116,58 грн
230,79
грн
Забронювати
