Кроха D3 (Kroha D3)
Кроха D3 (Kroha D3)
Доступно в 25 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
0.5 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
418,07
Економія при броні:
-26,42 грн
391,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
358,24
Економія при броні:
-55,59 грн
302,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
1.2 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
409,66
Економія при броні:
-106,68 грн
302,98
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
1.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
356,36
Економія при броні:
-15,90 грн
340,46
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
417,33
Економія при броні:
-116,48 грн
300,85
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
1.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
389,41
Економія при броні:
-18,51 грн
370,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
362,93
Економія при броні:
-62,08 грн
300,85
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
1.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
361,87
Економія при броні:
-81,36 грн
280,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
1.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
417,64
Економія при броні:
-100,44 грн
317,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
2.0 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
405,54
Економія при броні:
-125,03 грн
280,51
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
2.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
364,16
Економія при броні:
-83,65 грн
280,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
2.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
359,03
Економія при броні:
-78,52 грн
280,51
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 94-А
2.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
412,93
Економія при броні:
-87,15 грн
325,78
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
2.5 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
352,57
Економія при броні:
-12,00 грн
340,57
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
2.6 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
355,73
Економія при броні:
-16,17 грн
339,56
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Пирогова, 111-А
2.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
416,50
Економія при броні:
-91,10 грн
325,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
406,36
Економія при броні:
-14,49 грн
391,87
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
2.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
444,66
Економія при броні:
-150,74 грн
293,92
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
3.0 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
418,90
Економія при броні:
-138,38 грн
280,52
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
3.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
362,17
Економія при броні:
-81,40 грн
280,77
грн
Забронювати
