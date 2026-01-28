Львів
Кроха D3 (Kroha D3)

Кроха D3 (Kroha D3)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 117 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
0.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
364,43
Економія при броні: -37,22 грн
327,21 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
0.5 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Свободи, 49
0.6 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
356,33
Економія при броні: -65,56 грн
290,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
357,49
Економія при броні: -11,42 грн
346,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
363,92
Економія при броні: -24,26 грн
339,66 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
355,61
Економія при броні: -64,82 грн
290,79 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
0.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руставелі Шота, 44
1.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
352,60
Економія при броні: -49,11 грн
303,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.2 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
401,74
Економія при броні: -20,76 грн
380,98 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
1.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
353,87
Економія при броні: -86,62 грн
267,25 грн
ГоловнаКошикОбране