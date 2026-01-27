Київ
Кроха D3 (Kroha D3)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 331 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 28.01 після 18:00
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
378,20
грн
Фарміна Лтд
417,00
Економія при броні:
-93,32 грн
323,68
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
337,08
Фарміна Лтд
337,08
Економія при броні:
-75,32 грн
261,76
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
351,91
Фарміна Лтд
351,91
Економія при броні:
-25,04 грн
326,87
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
355,82
Фарміна Лтд
355,82
Економія при броні:
-94,20 грн
261,62
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
358,83
Фарміна Лтд
358,83
Економія при броні:
-46,82 грн
312,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
365,26
Фарміна Лтд
365,26
Економія при броні:
-53,25 грн
312,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
357,46
Фарміна Лтд
357,46
Економія при броні:
-17,14 грн
340,32
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
403,78
Фарміна Лтд
403,78
Економія при броні:
-22,46 грн
381,32
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
368,03
Фарміна Лтд
368,03
Економія при броні:
-18,42 грн
349,61
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
409,98
Фарміна Лтд
409,98
Економія при броні:
-28,66 грн
381,32
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
356,98
Фарміна Лтд
356,98
Економія при броні:
-69,52 грн
287,46
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
351,81
Фарміна Лтд
351,81
Економія при броні:
-45,45 грн
306,36
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
378,20
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 28.01 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
361,73
Фарміна Лтд
361,73
Економія при броні:
-74,27 грн
287,46
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
364,30
Фарміна Лтд
364,30
Економія при броні:
-24,02 грн
340,28
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
355,03
Фарміна Лтд
355,03
Економія при броні:
-14,37 грн
340,66
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
354,31
Фарміна Лтд
354,31
Економія при броні:
-87,57 грн
266,74
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
359,84
Фарміна Лтд
359,84
Економія при броні:
-12,17 грн
347,67
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
410,57
Фарміна Лтд
410,57
Економія при броні:
-136,84 грн
273,73
грн
Забронювати
Показати більше
