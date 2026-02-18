Кривий Ріг
Про товар
Ціни
Кроха D3 (Kroha D3)
Кроха D3 (Kroha D3)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 111 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
353,76
Економія при броні:
-101,93 грн
251,83
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
357,00
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
358,93
Економія при броні:
-55,95 грн
302,98
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
408,92
Економія при броні:
-135,19 грн
273,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
363,06
Економія при броні:
-61,05 грн
302,01
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 20.02 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
354,37
Економія при броні:
-52,36 грн
302,01
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
363,40
Економія при броні:
-22,40 грн
341,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
362,21
Економія при броні:
-40,82 грн
321,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
392,02
Економія при броні:
-70,63 грн
321,39
грн
Забронювати
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
355,99
Економія при броні:
-16,36 грн
339,63
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
357,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
362,28
Економія при броні:
-72,59 грн
289,69
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
354,79
Економія при броні:
-57,60 грн
297,19
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
357,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 20.02 після 17:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню