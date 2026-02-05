Харків
Кроха D3 (Kroha D3)
Кроха D3 (Kroha D3)
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.3 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
358,69
Економія при броні:
-49,25 грн
309,44
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 09.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 09.02 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
358,89
Економія при броні:
-44,67 грн
314,22
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
355,51
Економія при броні:
-38,51 грн
317,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
1.0 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
357,83
Економія при броні:
-47,69 грн
310,14
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
358,41
Економія при броні:
-61,66 грн
296,75
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
416,47
Економія при броні:
-119,72 грн
296,75
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
1.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
338,23
Економія при броні:
-13,90 грн
324,33
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 07.02 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 07.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 09.02 після 12:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.2 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
345,98
Економія при броні:
-26,41 грн
319,57
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
361,80
Економія при броні:
-91,22 грн
270,58
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.3 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
365,18
Економія при броні:
-32,60 грн
332,58
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Космічна, 23
2.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
353,38
Економія при броні:
-22,68 грн
330,70
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
357,66
Економія при броні:
-24,43 грн
333,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
2.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
355,61
Економія при броні:
-64,29 грн
291,32
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.0 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
357,94
Економія при броні:
-91,66 грн
266,28
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
3.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
359,35
Економія при броні:
-76,99 грн
282,36
грн
Забронювати
