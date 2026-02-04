Дніпро
Доступно в 154 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
0.3 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
404,91
Економія при броні:
-131,18 грн
273,73
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
390,09
Економія при броні:
-120,45 грн
269,64
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
0.6 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
359,03
Економія при броні:
-102,01 грн
257,02
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 10.02 після 13:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
363,95
Економія при броні:
-106,93 грн
257,02
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 10.02 після 14:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
354,21
Економія при броні:
-97,19 грн
257,02
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
359,85
Економія при броні:
-89,59 грн
270,26
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
0.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
362,59
Економія при броні:
-105,57 грн
257,02
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
0.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
352,90
Економія при броні:
-82,64 грн
270,26
грн
Забронювати
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 10.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
1.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 05.02 після 16:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
353,49
Економія при броні:
-96,40 грн
257,09
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
1.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
364,88
Економія при броні:
-94,92 грн
269,96
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
1.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20
грн
Забрати 05.02 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
1.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
361,90
Економія при броні:
-22,60 грн
339,30
грн
Забронювати
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
1.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
350,96
Економія при броні:
-93,87 грн
257,09
грн
Забронювати
