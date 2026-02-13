Чернігів
Кроха D3 (Kroha D3)

Кроха D3 (Kroha D3)

Чернігів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 30 аптеках у Чернігів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.3 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
390,65
Економія при броні: -13,76 грн
376,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.5 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
362,35
Економія при броні: -108,26 грн
254,09 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
411,04
Економія при броні: -137,31 грн
273,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
402,57
Економія при броні: -25,77 грн
376,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
342,33
Економія при броні: -73,84 грн
268,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
365,15
Економія при броні: -111,36 грн
253,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
411,04
Економія при броні: -97,41 грн
313,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.8 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.9 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
414,30
Економія при броні: -100,59 грн
313,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
357,46
Економія при броні: -16,83 грн
340,63 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.3 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
359,14
Економія при броні: -43,29 грн
315,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
409,35
Економія при броні: -93,50 грн
315,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Шевченка, 51
2.0 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
378,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
358,24
Економія при броні: -19,74 грн
338,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.6 км
КРОХА D3 краплі для перорального застосування + 250 МО флакон 10 мл №1
Фарміна Лтд
391,70
Економія при броні: -14,56 грн
377,14 грн
ГоловнаКошикОбране