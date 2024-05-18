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APIVITA WINE ELIXIR КРЕМ-ЛІФТІНГ ПРОТИ ЗМОРШОК НАСИЧЕНОЇ ТЕКСТУРИ З ПОЛІФЕНОЛАМИ ВИНА РЕГІОНУ САНТОРІНІ 50 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (556000) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
1483,15 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
1391,00
Економія: -78,00 грн
1313,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
1469,26
Економія: -3,90 грн
1465,36 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом