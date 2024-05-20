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АКВА СОЛІН аерозоль 125 мл для догляду за порожниною носа і носоглотки - Запоріжжя (715556) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (9)
291,59
Економія: -18,04 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (11)
296,86
Економія: -23,31 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (2)
275,62
Економія: -2,07 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (4)
291,98
Економія: -18,43 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (6)
296,95
Економія: -23,40 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (17)
297,34
Економія: -23,79 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (3)
277,39
Економія: -3,84 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (4)
292,72
Економія: -19,17 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (3)
294,89
Економія: -21,34 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (2)
274,70
Економія: -1,15 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (6)
301,60
Економія: -28,05 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (5)
298,07
Економія: -24,52 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (6)
290,54
Економія: -16,99 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (8)
281,12
Економія: -7,57 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (5)
295,37
Економія: -21,82 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (3)
280,38
Економія: -6,83 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (2)
294,77
Економія: -21,22 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (3)
295,20
Економія: -21,65 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (8)
296,41
Економія: -22,86 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (6)
296,55
Економія: -23,00 грн
273,55 грн