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АКВА СОЛІН аерозоль 125 мл для догляду за порожниною носа і носоглотки - Львів (715556) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4)
301,32
Економія: -27,77 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
276,23
Економія: -2,68 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (9)
295,06
Економія: -21,51 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (5)
278,15
Економія: -4,60 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (25)
294,92
Економія: -21,37 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (15)
294,46
Економія: -20,91 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
Всього: упаковка (2)
280,62
Економія: -7,07 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
Всього: упаковка (10)
291,36
Економія: -17,81 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (10)
298,33
Економія: -24,78 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (5)
299,17
Економія: -25,62 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (7)
293,79
Економія: -20,24 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (11)
301,09
Економія: -27,54 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (6)
293,53
Економія: -19,98 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (6)
281,02
Економія: -7,47 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (8)
296,04
Економія: -22,49 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (9)
299,31
Економія: -25,76 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (9)
299,29
Економія: -25,74 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
Всього: упаковка (10)
295,45
Економія: -21,90 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
Всього: упаковка (12)
290,49
Економія: -16,94 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
Всього: упаковка (10)
300,98
Економія: -27,43 грн
273,55 грн