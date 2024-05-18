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АКВА СОЛІН аерозоль 125 мл для догляду за порожниною носа і носоглотки - Дніпро (Дніпропетровськ) (715556) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 118 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (21)
297,17
Економія: -23,62 грн
273,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (8)
290,49
Економія: -16,94 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (21)
300,81
Економія: -27,26 грн
273,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3)
274,15
Економія: -0,60 грн
273,55 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3)
300,27
Економія: -26,72 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (7)
298,86
Економія: -25,31 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (24)
290,94
Економія: -17,39 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (15)
300,95
Економія: -27,40 грн
273,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (8)
299,60
Економія: -26,05 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (7)
292,24
Економія: -18,69 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (4)
298,07
Економія: -24,52 грн
273,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (7)
292,04
Економія: -18,49 грн
273,55 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (7)
300,78
Економія: -27,23 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (4)
293,93
Економія: -20,38 грн
273,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (8)
294,13
Економія: -20,58 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (14)
292,32
Економія: -18,77 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (3)
290,91
Економія: -17,36 грн
273,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (13)
295,31
Економія: -21,76 грн
273,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (6)
293,34
Економія: -19,79 грн
273,55 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (3)
295,79
Економія: -22,24 грн
273,55 грн