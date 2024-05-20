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АКВА СОЛІН спрей 45 мл для догляду за порожниною носа і носоглотки - Запоріжжя (555188) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (7)
180,95
Економія: -11,19 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (10)
184,22
Економія: -14,46 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (5)
180,32
Економія: -10,56 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (6)
183,40
Економія: -13,64 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (5)
181,20
Економія: -11,44 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (7)
184,28
Економія: -14,52 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
183,59
Економія: -13,83 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (6)
184,52
Економія: -14,76 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (9)
184,57
Економія: -14,81 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (10)
181,65
Економія: -11,89 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (5)
183,00
Економія: -13,24 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (8)
182,79
Економія: -13,03 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (3)
180,46
Економія: -10,70 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (6)
181,56
Економія: -11,80 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (8)
187,16
Економія: -17,40 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (5)
184,98
Економія: -15,22 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (4)
180,30
Економія: -10,54 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (6)
187,06
Економія: -17,30 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (7)
183,30
Економія: -13,54 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (6)
186,57
Економія: -16,81 грн
169,76 грн