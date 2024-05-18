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АКВА СОЛІН спрей 45 мл для догляду за порожниною носа і носоглотки - Дніпро (Дніпропетровськ) (555188) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (10)
184,42
Економія: -14,66 грн
169,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (6)
180,27
Економія: -10,51 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (9)
186,67
Економія: -16,91 грн
169,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (4)
182,42
Економія: -12,66 грн
169,76 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (2)
186,34
Економія: -16,58 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (6)
185,47
Економія: -15,71 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (12)
180,55
Економія: -10,79 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5)
186,76
Економія: -17,00 грн
169,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (5)
185,92
Економія: -16,16 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (8)
181,35
Економія: -11,59 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (4)
184,98
Економія: -15,22 грн
169,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (5)
181,23
Економія: -11,47 грн
169,76 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (5)
186,66
Економія: -16,90 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (3)
182,40
Економія: -12,64 грн
169,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (6)
182,53
Економія: -12,77 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (7)
181,41
Економія: -11,65 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (7)
180,53
Економія: -10,77 грн
169,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (17)
183,26
Економія: -13,50 грн
169,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (6)
182,04
Економія: -12,28 грн
169,76 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (3)
183,56
Економія: -13,80 грн
169,76 грн