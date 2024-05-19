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NAN SUPREME 2 800 г, №1 - Львів (553506) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
1582,34
Економія: -142,91 грн
1439,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2)
1313,43
Економія: -144,80 грн
1168,63 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (1)
1307,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
Всього: упаковка (1)
1324,86
Економія: -112,77 грн
1212,09 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 37-А
Всього: упаковка (1)
1322,00
Економія: -121,08 грн
1200,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Воловець, вул. Карпатська, 48
Всього: упаковка (1)
1390,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 98-А
Всього: упаковка (1)
1404,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Чорновола В'ячеслава, 4
Всього: упаковка (1)
1400,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 33
Всього: упаковка (1)
1233,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Всього: упаковка (1)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 6-Т
Всього: упаковка (1)
1400,47 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (2)
1320,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 39
Всього: упаковка (1)
1396,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хотин, вул. Хмельницького Богдана, 2
Всього: упаковка (1)
1392,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (2)
1403,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Гнівань, вул. Соборна, 55
Всього: упаковка (1)
1387,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
Всього: упаковка (1)
1360,58 грн