Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИЦефалоспорини другої генераціїЦефуроксимАксетинЦіни в аптеках

Аксетин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №10 - Одеса (449982) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
265,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
297,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
270,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
270,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
270,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
226,45 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
270,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
270,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
270,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
270,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
270,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
235,04 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
231,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
270,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
270,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (2)
238,34 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
235,04 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
270,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
270,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 44 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
270,00 грн