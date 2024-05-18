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Аксетин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №10 - Харків (449982) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
247,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
270,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
270,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
257,28 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (3)
288,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
282,99
Економія: -28,62 грн
254,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
278,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
270,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
270,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
286,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
286,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
288,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
279,50 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Всього: упаковка (5)
257,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
280,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
270,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
270,90 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено
Харків, вул. Сумська, 90
Всього: упаковка (4)
334,81 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (1)
279,28 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (13)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
270,90 грн