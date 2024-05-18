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Аксетин таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг стрип, №10 - Харків (449981) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
164,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
164,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
164,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
164,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
173,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
164,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 11 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
174,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (2)
173,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
175,06 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
174,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
164,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
164,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
173,91 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
164,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
164,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
164,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
164,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
174,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
164,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
164,10 грн
У місті Харків більше немає пропозицій з препаратом