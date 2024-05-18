Ivatherm Cicaderm захисний крем 75 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (814255) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, бульв. Європейський, 4
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Героїв, 2
Аптека
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
В інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Слобожанське, вул. Володимирська, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
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Кам'янське, просп. Свободи, 30
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Полтава, вул. Європейська, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Економна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 48 хв
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2