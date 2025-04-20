Київ
Зубна щітка Пародонтакс ясна та зуби (Toothbrush Parodontax gums and teeth)

Зубна щітка Пародонтакс ясна та зуби (Toothbrush Parodontax gums and teeth)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 151 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
160,15
Економія при броні: -9,90 грн
150,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,55
Економія при броні: -7,30 грн
150,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
156,35
Економія при броні: -6,10 грн
150,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
166,04
Економія при броні: -13,18 грн
152,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
160,38
Економія при броні: -10,13 грн
150,25 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
155,76
Економія при броні: -8,73 грн
147,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,06
Економія при броні: -9,15 грн
147,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
161,99
Економія при броні: -13,99 грн
148,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
164,21
Економія при броні: -7,99 грн
156,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
158,93
Економія при броні: -11,78 грн
147,15 грн
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