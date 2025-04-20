Київ
Зубна щітка Пародонтакс ясна та зуби (Toothbrush Parodontax gums and teeth)

Зубна щітка Пародонтакс ясна та зуби (Toothbrush Parodontax gums and teeth)

Львів (адресу не вказано)
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Доступно в 8 аптеках у Львів
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
159,78
Економія при броні: -8,64 грн
151,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
159,11
Економія при броні: -8,86 грн
150,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
160,42
Економія при броні: -9,28 грн
151,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
160,17
Економія при броні: -9,92 грн
150,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
161,45
Економія при броні: -11,20 грн
150,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,43
Економія при броні: -7,18 грн
150,25 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
159,92
Економія при броні: -8,78 грн
151,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
1.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
162,24
Економія при броні: -11,10 грн
151,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
33.4 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
155,68
Економія при броні: -5,43 грн
150,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2-В
63.4 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70
Економія при броні: -6,56 грн
151,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
155,91
Економія при броні: -5,66 грн
150,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, просп. Шевченка Тараса, 16
63.6 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
159,61
Економія при броні: -9,36 грн
150,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
64.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 30
64.0 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
64.1 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,70 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
156,90
Економія при броні: -5,76 грн
151,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Коссака, 6
64.4 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
160,00
Економія при броні: -9,75 грн
150,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Бандери Степана, 6-В
64.5 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
160,21
Економія при броні: -9,07 грн
151,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Торговиця, 3-А
65.9 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
157,78
Економія при броні: -6,64 грн
151,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
68.6 км
ПАРОДОНТАКС (PARODONTAX) ЯСНА ТА ЗУБИ ЗУБНА ЩІТКА №1
ГлаксоСмітКляйн
161,50
Економія при броні: -10,36 грн
151,14 грн
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