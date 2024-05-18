Анеза капсули 300 мг, №30 - Харків (546144) Лікарський препарат - ціни
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека копійка
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (6), капсули (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: капсули (20)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
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Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека ваш консультант
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Харків, вул. Сумська, 90
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71