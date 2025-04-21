Бинт нестерильний Медікеа (Unsterile bandage Medicare)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,61
Економія при броні: -1,47 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
113.3 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Склозаводська, 3
188.8 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
201.1 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
201.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 30
201.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
201.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
37,60
Економія при броні: -10,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 90
246.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
256.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 53/4
264.5 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 279/1
316.6 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
358.3 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
421.6 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
451.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
34,31
Економія при броні: -2,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 3
458.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
483.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,84
Економія при броні: -1,23 грн
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
30,30
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
486.3 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
493.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,86
Економія при броні: -1,72 грн