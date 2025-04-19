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Бинт нестерильний Медікеа (Unsterile bandage Medicare)
Бинт нестерильний Медікеа (Unsterile bandage Medicare)
Одеса
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Аптека твоєї родини
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Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
151.1 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
25,20
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,42
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
290.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
34,37
Економія при броні:
-2,23 грн
32,14
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
307.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
34,33
Економія при броні:
-2,19 грн
32,14
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 90
318.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,92
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 30
328.7 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
25,20
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,35
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
328.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,79
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
340.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,79
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
347.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
27,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
347.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,92
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,00
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
390.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
29,41
Економія при броні:
-1,80 грн
27,61
грн
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БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
30,89
Економія при броні:
-1,89 грн
29,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
394.6 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
27,50
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
396.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,77
Економія при броні:
-1,63 грн
32,14
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
427.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
28,00
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
32,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
438.5 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,92
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
439.6 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
37,60
Економія при броні:
-10,71 грн
26,89
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Склозаводська, 3
451.4 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
31,01
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 279/1
473.7 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,78
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 53/4
493.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,79
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
545.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
25,20
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,35
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 3
674.5 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
32,80
грн
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