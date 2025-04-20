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Бинт нестерильний Медікеа (Unsterile bandage Medicare)
Бинт нестерильний Медікеа (Unsterile bandage Medicare)
Львів
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 3
184.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
32,80
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
216.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
28,00
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
32,80
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
315.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,36
Економія при броні:
-1,22 грн
32,14
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
327.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
27,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
329.5 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,92
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Склозаводська, 3
446.7 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
31,01
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
473.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,92
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
473.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
37,60
Економія при броні:
-10,71 грн
26,89
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 53/4
517.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,79
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
523.3 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,79
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 30
523.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
25,20
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,35
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 90
571.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,92
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
578.6 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
27,79
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 279/1
600.7 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
24,78
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
614.3 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
25,20
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,35
грн
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Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
729.7 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
25,20
грн
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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
28,42
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
779.5 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,66
Економія при броні:
-1,52 грн
32,14
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
812.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
29,19
Економія при броні:
-1,58 грн
27,61
грн
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БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
30,66
Економія при броні:
-1,66 грн
29,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
815.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
27,50
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
822.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,36
Економія при броні:
-1,22 грн
32,14
грн
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