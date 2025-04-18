Бинт нестерильний Медікеа (Unsterile bandage Medicare)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
5.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
37,60
Економія при броні: -10,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
6.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Склозаводська, 3
24.6 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 53/4
66.7 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
126.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 30
126.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 279/1
132.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
157.6 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
160.7 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 90
166.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
197.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
201.6 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
264.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
280.3 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
297.7 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,31
Економія при броні: -1,17 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
392.9 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
29,51
Економія при броні: -1,90 грн
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
31,00
Економія при броні: -2,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
393.7 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
402.3 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,34
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
407.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
34,15
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
449.6 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I