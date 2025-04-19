Бинт нестерильний Медікеа (Unsterile bandage Medicare)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
29,19
Економія при броні: -1,58 грн
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
30,66
Економія при броні: -1,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
6.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
13.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,36
Економія при броні: -1,22 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
109.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,66
Економія при броні: -1,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
239.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 90
241.2 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Херсон, вул. Університетська, 161
265.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 30
290.5 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
290.6 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 279/1
301.5 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Борзна, вул. Незалежності, 5/1
359.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 9
383.4 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
384.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
37,60
Економія при броні: -10,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 53/4
388.5 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Склозаводська, 3
413.7 км
БИНТ ТКАНИЙ МЕДИЧНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
481.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
483.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
528.3 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
33,36
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Молодіжна, 6/2
594.0 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см №1
Допомога-I
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Коршинського Івана, 3
932.8 км
БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см №1
Допомога-I