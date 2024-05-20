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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см, №1 - Одеса (542354) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Роздільна, вул. Ярослава Мудрого, 3-Г
Всього: упаковка (1)
21,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Одеська, 21/2-Б
Всього: упаковка (1)
21,10 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Херсон, вул. Університетська, 161
Всього: упаковка (2)
22,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (1)
24,22
Економія: -2,29 грн
21,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
20,59 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
24,54
Економія: -2,59 грн
21,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (7)
18,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
19,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
21,09 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
24,99
Економія: -3,18 грн
21,81 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (98)
40,00
Економія: -18,46 грн
21,54 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Багряного Ивана, 17
Всього: упаковка (2)
24,19
Економія: -2,40 грн
21,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
21,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 66
Всього: упаковка (3)
21,11 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (2)
37,60
Економія: -10,71 грн
26,89 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (7)
35,70
Економія: -11,25 грн
24,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (7)
39,30
Економія: -12,41 грн
26,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
Всього: упаковка (14)
21,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 44
Всього: упаковка (3)
21,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
22,40 грн