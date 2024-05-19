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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 14 см, №1 - Київ (542354) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (7)
39,30
Економія: -12,41 грн
26,89 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (7)
35,70
Економія: -11,25 грн
24,45 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (2)
37,60
Економія: -10,71 грн
26,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Данченка Сергія, 14
Всього: упаковка (1)
22,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Соборності, 53/4
Всього: упаковка (1)
21,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (7)
18,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 194
Всього: упаковка (1)
21,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
Всього: упаковка (14)
21,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 44
Всього: упаковка (3)
21,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
19,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Сокальського Григорія, 42
Всього: упаковка (3)
20,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
21,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 66
Всього: упаковка (3)
21,11 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
Всього: упаковка (1)
24,52
Економія: -2,57 грн
21,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Богоявленська, 30
Всього: упаковка (1)
20,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
21,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Одеська, 21/2-Б
Всього: упаковка (1)
21,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Тарнавського Мирона Генерала, 32
Всього: упаковка (1)
18,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 72
Всього: упаковка (1)
21,09 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (4)
24,45
Економія: -2,64 грн
21,81 грн