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БИНТ В'ЯЗАНИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "MEDICARE" 5 м х 10 см, №1 - Запоріжжя (542353) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1)
17,26
Економія: -1,23 грн
16,03 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (5)
18,48
Економія: -2,37 грн
16,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
Всього: упаковка (68)
24,30
Економія: -8,38 грн
15,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (2)
17,82
Економія: -1,70 грн
16,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Всього: упаковка (2)
15,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (2)
15,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
Всього: упаковка (4)
17,67
Економія: -1,50 грн
16,17 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Херсон, вул. Університетська, 161
Всього: упаковка (4)
15,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 19
Всього: упаковка (13)
15,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Мазепи, 3
Всього: упаковка (2)
16,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 76
Всього: упаковка (1)
15,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дашкевича Остафія, 15
Всього: упаковка (1)
16,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
Всього: упаковка (9)
15,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
Всього: упаковка (1)
16,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Звягель, вул. Шевченка, 30
Всього: упаковка (1)
16,60 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом