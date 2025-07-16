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Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості (Corset for posture correction with stiffeners)
Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості (Corset for posture correction with stiffeners)
Одеса
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Доступно в 19 аптеках у Одеса
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
233,82
Економія при броні:
-12,42 грн
221,40
грн
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В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
109.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
828,50
Економія при броні:
-44,44 грн
784,06
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
109.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
822,44
Економія при броні:
-38,38 грн
784,06
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
163.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
804,89
Економія при броні:
-50,78 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
229.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
809,66
Економія при броні:
-55,55 грн
754,11
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
254.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
792,76
Економія при броні:
-38,65 грн
754,11
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
255.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
793,82
Економія при броні:
-39,71 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
344.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
793,60
Економія при броні:
-39,49 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
361.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
785,71
Економія при броні:
-75,97 грн
709,74
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
369.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
490,88
Економія при броні:
-29,61 грн
461,27
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
403.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
808,53
Економія при броні:
-54,42 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Самар, пл. Соборна, 2
417.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
791,70
Економія при броні:
-37,59 грн
754,11
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
436.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
515,10
Економія при броні:
-15,20 грн
499,90
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
441.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
849,19
Економія при броні:
-38,45 грн
810,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
443.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
483,50
Економія при броні:
-22,23 грн
461,27
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
446.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
480,97
Економія при броні:
-19,70 грн
461,27
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
473.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 1 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
370,24
Економія при броні:
-23,09 грн
347,15
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
804,28
Економія при броні:
-50,17 грн
754,11
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
509.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
237,62
Економія при броні:
-6,92 грн
230,70
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
557.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
781,24
Економія при броні:
-27,13 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 135
564.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
804,66
Економія при броні:
-50,55 грн
754,11
грн
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