Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості (Corset for posture correction with stiffeners)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
816,05
Економія при броні:
-31,99 грн
784,06
грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
836,23
Економія при броні:
-52,17 грн
784,06
грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
792,16
Економія при броні:
-38,05 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
148.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
807,39
Економія при броні:
-53,28 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
177.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
807,39
Економія при броні:
-53,28 грн
754,11
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
203.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
795,42
Економія при броні:
-41,31 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
799,51
Економія при броні:
-89,77 грн
709,74
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
259.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
476,37
Економія при броні:
-23,89 грн
452,48
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
278.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
799,21
Економія при броні:
-45,10 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самар, пл. Соборна, 2
309.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
805,50
Економія при броні:
-51,39 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
381.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
781,47
Економія при броні:
-27,36 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
398.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
529,85
Економія при броні:
-32,15 грн
497,70
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
404.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
866,55
Економія при броні:
-55,81 грн
810,74
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
408.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
799,66
Економія при броні:
-45,55 грн
754,11
грн
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 1 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
960,14
Економія при броні:
-54,69 грн
905,45
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
485.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
793,45
Економія при броні:
-39,34 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
487.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
843,26
Економія при броні:
-32,43 грн
810,83
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
586.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
807,92
Економія при броні:
-53,81 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
595.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
800,49
Економія при броні:
-46,38 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
661.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
792,76
Економія при броні:
-38,65 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
663.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
788,75
Економія при броні:
-34,64 грн
754,11
грн
