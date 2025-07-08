Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості (Corset for posture correction with stiffeners)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
844,39
Економія при броні: -33,65 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 135
180.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
796,48
Економія при броні: -42,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
207.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
788,97
Економія при броні: -34,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
211.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
788,06
Економія при броні: -33,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Вараш, 13
212.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
787,53
Економія при броні: -33,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звягель, вул. Шевченка, 49
268.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
240,20
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
422.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
783,97
Економія при броні: -29,86 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
467.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
808,91
Економія при броні: -54,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
474.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
846,75
Економія при броні: -36,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
475.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
526,64
Економія при броні: -26,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
580.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
805,95
Економія при броні: -51,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
600.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 1 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
367,45
Економія при броні: -20,30 грн
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
798,22
Економія при броні: -44,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
616.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
796,40
Економія при броні: -42,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
622.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
233,11
Економія при броні: -11,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
666.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
787,38
Економія при броні: -33,27 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
677.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
824,09
Економія при броні: -40,03 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
677.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
819,36
Економія при броні: -35,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
686.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
477,46
Економія при броні: -16,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
711.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
789,73
Економія при броні: -35,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
714.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
806,63
Економія при броні: -52,52 грн