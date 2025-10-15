Київ
Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості (Corset for posture correction with stiffeners)
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
804,06
Економія при броні:
-49,95 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
809,21
Економія при броні:
-55,10 грн
754,11
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
107.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
805,95
Економія при броні:
-51,84 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
783,14
Економія при броні:
-73,40 грн
709,74
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
155.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
821,33
Економія при броні:
-37,27 грн
784,06
грн
Забронювати
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
155.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
835,67
Економія при броні:
-51,61 грн
784,06
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Самар, пл. Соборна, 2
160.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
783,90
Економія при броні:
-29,79 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
196.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
804,89
Економія при броні:
-50,78 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
286.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
804,51
Економія при броні:
-50,40 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
307.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
797,39
Економія при броні:
-43,28 грн
754,11
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 1 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
957,41
Економія при броні:
-51,96 грн
905,45
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
347.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
868,83
Економія при броні:
-58,09 грн
810,74
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
348.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
856,70
Економія при броні:
-45,87 грн
810,83
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
349.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
798,45
Економія при броні:
-44,34 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
369.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
807,92
Економія при броні:
-53,81 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 135
599.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
781,77
Економія при броні:
-27,66 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
600.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
796,86
Економія при броні:
-42,75 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
662.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
808,07
Економія при броні:
-53,96 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Вараш, 13
663.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
787,61
Економія при броні:
-33,50 грн
754,11
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Наукова, 51
718.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
844,14
Економія при броні:
-33,40 грн
810,74
грн
Забронювати
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
844,24
Економія при броні:
-33,41 грн
810,83
грн
Забронювати
