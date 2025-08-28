Київ
Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості (Corset for posture correction with stiffeners)
Харків
(адресу не вказано)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Самар, пл. Соборна, 2
167.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
803,30
Економія при броні:
-49,19 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
253.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
473,38
Економія при броні:
-20,90 грн
452,48
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Конотоп, просп. Миру, 83
255.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
784,20
Економія при броні:
-30,09 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
257.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
801,78
Економія при броні:
-92,04 грн
709,74
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Прилуки, вул. Київська, 279
282.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 1 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
374,55
Економія при броні:
-13,46 грн
361,09
грн
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
782,23
Економія при броні:
-28,12 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
306.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
791,85
Економія при броні:
-37,74 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
314.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
791,55
Економія при броні:
-37,44 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
332.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
796,48
Економія при броні:
-42,37 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
342.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
802,39
Економія при броні:
-48,28 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
402.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
521,19
Економія при броні:
-23,49 грн
497,70
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
404.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
868,26
Економія при броні:
-57,52 грн
810,74
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 28
452.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
793,75
Економія при броні:
-39,64 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
467.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
841,27
Економія при броні:
-57,21 грн
784,06
грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
467.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
826,69
Економія при броні:
-42,63 грн
784,06
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
549.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
794,20
Економія при броні:
-40,09 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
699.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
785,26
Економія при броні:
-31,15 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 135
713.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
791,93
Економія при броні:
-37,82 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
747.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
797,01
Економія при броні:
-42,90 грн
754,11
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
747.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
794,51
Економія при броні:
-40,40 грн
754,11
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
877.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
863,86
Економія при броні:
-53,12 грн
810,74
грн
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
863,96
Економія при броні:
-53,13 грн
810,83
грн
