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Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості (Corset for posture correction with stiffeners)
Корсет для корекції постави з ребрами жорсткості (Corset for posture correction with stiffeners)
Дніпро
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Зачиняється о 19:00
Самар, пл. Соборна, 2
28.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
796,10
Економія при броні:
-41,99 грн
754,11
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
72.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
475,57
Економія при броні:
-14,30 грн
461,27
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
807,16
Економія при броні:
-97,42 грн
709,74
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
129.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
486,82
Економія при броні:
-25,55 грн
461,27
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
134.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
791,93
Економія при броні:
-37,82 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
159.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
805,27
Економія при броні:
-51,16 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миргород, вул. Гоголя, 139
194.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
487,01
Економія при броні:
-25,74 грн
461,27
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
199.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
798,60
Економія при броні:
-44,49 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
237.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
784,65
Економія при броні:
-30,54 грн
754,11
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
271.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
250,61
Економія при броні:
-10,81 грн
239,80
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
283.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
832,84
Економія при броні:
-48,78 грн
784,06
грн
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Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
283.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
826,22
Економія при броні:
-42,16 грн
784,06
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
301.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 1 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
374,04
Економія при броні:
-12,95 грн
361,09
грн
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КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
781,17
Економія при броні:
-27,06 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 83
332.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
783,29
Економія при броні:
-29,18 грн
754,11
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
380.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
531,99
Економія при броні:
-32,09 грн
499,90
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
384.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
845,37
Економія при броні:
-34,63 грн
810,74
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
386.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 2 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
234,15
Економія при броні:
-12,75 грн
221,40
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 28
407.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
807,77
Економія при броні:
-53,66 грн
754,11
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
409.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
804,51
Економія при броні:
-50,40 грн
754,11
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Костопіль, вул. Руданського Степана, 2-Д
667.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ОСАНКИ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ розмір 3 дитячий №1
ТОРОС-ГРУП
794,43
Економія при броні:
-40,32 грн
754,11
грн
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