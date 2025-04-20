Зубна щітка Дентісімо голд медіум (Toothbrush Dentissimo gold medium)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 22
8.3 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
11.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
62.3 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
62.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
63.0 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
63.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
63.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
64.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
64.7 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
67.6 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
68.2 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
68.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
68.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
68.8 км
ЗУБНА ЩІТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM №1
Spazzolificio Piave